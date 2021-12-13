Кипр обязал туристов сдавать экспресс-тест через трое суток после прилета

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабинет министров Республики Кипр принял сегодня комплекс дополнительных мер по борьбе с пандемией ввиду выявления на острове первых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михалиса Хаджипанделаса.

"С 15 декабря 2021 года пассажиры, прибывающие в Республику Кипр, должны будут проходить экспресс-тест на антигены (коронавируса) через 72 часа после своего прибытия", - заявил глава Минздрава.

Он добавил, что услуга по взятию быстрых диагностических анализов "будет предоставляться бесплатно в организованных министерством здравоохранения пунктах тестирования при предъявлении посадочного талона и документа, удостоверяющего личность". От этой процедуры будут избавлены те, "кто прошел ревакцинацию третьей дозой" противовирусных препаратов.

Сейчас все лица, прилетающие на Кипр, включая тех, кто привит вакцинами от коронавируса, проходят за свой счет в аэропортах острова обязательные молекулярные ПЦР-тесты. Невакцинированные туристы, прибывшие из России, которая, согласно реестру деления стран кипрским Минздравом на эпидемические категории, находится в красной зоне, должны также иметь при себе сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста, пройденного в стране вылета не ранее чем за 72 часа до отправки рейса.-0-