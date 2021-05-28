Кипр отменяет комендантский час с 10 июня

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Кипра приняли решение с 10 июня отменить комендантский час, сообщает газета Kathimerini.

Министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну объявил о дальнейшем ослаблении ограничений по COVID-19, рассказав об улучшении эпидемиологической ситуации в стране и прогрессе программы вакцинации.

По данным издания, с 29 мая комендантский час будет изменен и будет действовать с часу ночи до пяти утра, а с 10 июня полностью отменен. Также с 1 июня гражданам Кипра можно будет организовывать встречи до 20 человек.

С 10 мая власти Кипра разрешили въезд в страну иностранным вакцинированным гражданам. В случае отсутствия прививки путешественники обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест до вылета, а также пройти еще один уже по прилету на Кипр.-0-