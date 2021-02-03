Кипр с 6 февраля будет отправлять на самоизоляцию всех прибывающих на остров

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кипр с 6 февраля будет отправлять на самоизоляцию всех пассажиров, прибывающих на остров. Такое решение приняло правительство страны, сообщает ТАСС.

Самоизоляция будет длиться от 3 до 14 дней в зависимости от категории страны. Кроме того, все прибывающие должны будут в обязательном порядке за свой счет сдать на острове молекулярный тест на коронавирус.

Все страны мира разделены на Кипре на три категории в зависимости от складывающейся в них эпидемической обстановки. В группе А - Австралия, Новая Зеландия, Сингапур и Таиланд, граждане которых могут приехать на Кипр без сертификата, подтверждающего, что они не заражены коронавирусом. В группе В - Германия, Греция, Исландия, Китай, Норвегия, Республика Корея, Руанда, Финляндия и Япония, жителям которых для прибытия на остров требуется иметь на руках отрицательный результат теста, который был сделан не ранее, чем за 72 часа до вылета на Кипр. Гражданам стран из обеих этих групп с 6 февраля придется уходить на трехдневную изоляцию и по ее окончании сдавать молекулярные тесты.

Все остальные страны находятся в группе С. Оттуда могут приезжать только отдельные категории лиц, в том числе сотрудники дипломатических представительств и кипрских миссий международных организаций, граждане Кипра и обладатели вида на жительство на острове, а также члены их семей. Они могут выбирать, где сдавать тест - у себя на родине (не ранее, чем за трое суток до вылета) или уже по прилете на Кипр, но затем им придется в любом случае провести как минимум две недели в самоизоляции.-0-