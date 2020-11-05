Кипр усиливает меры по борьбе с коронавирусом

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Кипра объявило о новых мерах, направленных на сдерживание роста числа коронавирусных инфекций, в том числе о введении комендантского часа в ночное время, сообщает издание Politico.

"Отмена большинства ограничительных мер, к сожалению, привела к самоуспокоенности и иллюзии, что мы наконец преодолели опасность", - отметил в публичном обращении президент Никос Анастасиадис.

С 6 ноября комендантский час на Кипре будет действовать с 23.00 до 5.00, бары, кафе, рестораны и культурные центры будут закрываться в 22.30. Министр здравоохранения Константинос Иоанну заявил, что эти меры будут действовать как минимум до конца ноября.

Использование масок для лица будет обязательным на открытом воздухе и в общественных помещениях для всех лиц старше 12 лет, по крайней мере до середины января. Кинотеатры и театры будут продолжать работать с 50-процентной заполняемостью.

Супермаркеты, продуктовые магазины и аптеки смогут обслуживать пенсионеров и людей с ограниченными возможностями только со времени открытия до 9 утра и с 13.00 до 14.00.

Средиземноморский остров справился с пандемией первой волны лучше, чем многие другие страны, и относительно осторожно открылся для туристов. Однако с середины октября значительно выросло количество случаев инфицирования с нескольких десятков в день до сотен.-0-