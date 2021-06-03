Кипр возобновляет передвижение через внутреннюю границу спустя 15 месяцев

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Передвижение через внутреннюю границу Кипра возобновится 4 июня. Пункты перехода были заблокированы из-за коронавируса в течение 15 месяцев, сообщает ТАСС.

Лидеры греческой и турецкой общин Кипра утвердили ранее достигнутые договоренности о возобновлении передвижения через внутреннюю границу острова с 4 июня.

"2 июня 2021 года лидер греков-киприотов Никос Анастасиадис и лидер турок-киприотов Эрсин Татар утвердили соглашение о синхронизации с обеих сторон соответствующих мер против COVID-19 при переходе через границу и о возобновлении работы всех контрольно-пропускных пунктов начиная с 4 июня 2021 года", - сообщил официальный представитель Вооруженных сил ООН на Кипре Алим Сиддик.

Соглашение предусматривает пересмотр раз в две недели эпидемического режима для введения на обеих частях острова одного из трех уровней угрозы распространения коронавирусной инфекции. Первый - зеленый уровень - не предполагает никаких ограничений на передвижение. Следующий - оранжевый - предусматривает перемещение через границу лиц с сертификатом об отрицательном результате молекулярного ПЦР-теста или экспресс-теста на антигены, пройденного не ранее чем за одну неделю. Последний - темно-красный уровень - вводит запрет на передвижение для обычных людей, но разрешает пересекать границу с целью получения медицинских услуг (для этого необходим отрицательный результат диагностического теста не старше 72 часов), а также для ежедневной работы, получения образования (наличие отрицательного теста, пройденного не ранее чем за одну неделю).

"В нынешних условиях с 4 июня 2021 года на всех пунктах перехода через границу будет действовать оранжевый уровень", - отметил Алим Сиддик.

Пункты перехода через межобщинную границу Кипра были заблокированы для жителей и гостей острова в течение 15 месяцев. Официальной причиной их закрытия стала пандемия коронавируса.-0-