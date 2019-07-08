8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер победившей на парламентских выборах партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис вступил в должность премьер-министра Греции. Церемония присяги состоялась сегодня в Афинах, сообщает
Ожидается, что в ближайшие часы Кириакос Мицотакис объявит состав нового правительства, которое присягнет 9 июля.
Досрочные выборы в греческий парламент состоялись 7 июля. Победу одержала консервативная партия "Новая демократия", получив 39,85% голосов. Партия бывшего премьер-министра Алексиса Ципраса СИРИЗА набрала 31,53% голосов.-0-
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