8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер победившей на парламентских выборах партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис вступил в должность премьер-министра Греции. Церемония присяги состоялась сегодня в Афинах, сообщает Euronews .

Ожидается, что в ближайшие часы Кириакос Мицотакис объявит состав нового правительства, которое присягнет 9 июля.

Досрочные выборы в греческий парламент состоялись 7 июля. Победу одержала консервативная партия "Новая демократия", получив 39,85% голосов. Партия бывшего премьер-министра Алексиса Ципраса СИРИЗА набрала 31,53% голосов.-0-