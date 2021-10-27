Кислорода нет: украинские медики рассказали о патовой ситуации в больницах

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во многих ковидных отделениях украинских больниц сложилась патовая ситуация - больным не хватает запасов кислорода, сообщает украинское издание "Страна".

В Украине два крупнейших завода по производству медицинского кислорода остановили работу для проведения регламентных работ во время вспышки заболеваемости COVID-19. В итоге Украине пришлось покупать кислород в Польше. Однако закупка польского кислорода явно не решила проблему. Койко-места с подключенным кислородом заканчиваются, а в некоторых местах кислорода хватит только на день.

Хуже всего ситуация обстоит в Донецкой, Запорожской, Сумской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Так, в Донецкой области занято 89,03% коек-мест с кислородом. В административном центре области городе Краматорске кислород может закончиться уже сегодня. "Свободных коек в медучреждениях нет. Поставщик уже не может обеспечивать наши больницы кислородом", - сказал мэр города Александр Гончаренко.

Не менее сложная ситуация в Славянске. Глава местной администрации Вадим Лях рассказал, что больных коронавирусом уже размещают в коридорах больниц. "Заполненность кроватей на 100%. Количество ковидных кроватей можно будет увеличивать до тех пор, пока будет хватать кислородных концентраторов и врачей", - говорит Вадим Лях.

В соцсетях жители Славянска пишут, что в скорой просто сбрасывают звонки. Начальница местного отдела здравоохранения Елена Джим признала перебои в работе скорой из-за нагрузок. Поэтому по номеру 103 нужно звонить несколько раз, говорит она.

В Запорожской области занято 84,81% коек-мест с кислородом. В бердянских больницах кислорода может хватить всего на несколько дней, заявил директор Бердянского территориального медицинского объединения Дмитрий Егоров. По его словам, снизилась не только оплата труда медперсонала, но и способность закупать лекарства для ковидного госпиталя. Это грозит в недалеком будущем приобретением медпрепаратов за счет пациентов.

Еще одна проблема, с которой столкнулись в Бердянске, - это нехватка квалифицированных медицинских кадров. На медработников, которые остались работать в других профильных отделениях, ложится двойная нагрузка.

О критическом дефиците кислорода сообщили в одесской инфекционной больнице. По данным местных СМИ, утром 26 октября оставалось меньше тонны этого живительного газа, при том что клиника потребляет от 6 до 8 т ежедневно. Родственники больных заявили, что недостаток кислорода уже привел к гибели нескольких человек. Людям пришлось покупать баллоны и завозить их в больницу за свой счет.

При этом в мэрии официально отрицают кризис. Заместитель городского головы Светлана Бедрега на аппаратном совещании заявила, что из 310 мест в инфекционке к кислороду подключено 239, свободен 241 кислородный концентратор. Однако родственники пациентов опровергают эти данные. Пациентов из Одессы уже начали вывозить в Киев.

Но и в Киеве ситуация тоже напряженная. Директор киевской городской больницы №6 Вадим Крожевский говорит, что из 350 ковидных мест заполненность составляет 97%. "Ситуация не критичная, но запасов кислорода всего на 2-3 дня, это при том что мы его постоянно пополняем", - рассказывает он.

По факту уже сегодня в медицинской системе случился коллапс: в регионах кислород изыскивают и доставляют после сверхусилий и подключения высшего местного руководства. То есть спасение жизней перешло на ручное управления, отмечает издание "Страна".

Примечательно, что в разгар эпидемии в Украине сразу два основных поставщика кислорода вдруг "осознали", что кислорода на всех не хватит. По словам источников "Страны" в Минздраве, глава ведомства Виктор Ляшко был заранее уведомлен о скорой остановке поставок кислорода. Кроме того, глава Минздрава был еще июне предупрежден, что осенью потребность в кислороде возрастет более чем в пять раз, утверждает глава Национальной медицинской палаты, эпидемиолог Сергей Кравченко.

"В стране есть правительство, Минздрав, офис президента и целый президент. И "неожиданно" для них в разгар очередной волны заболевания частные предприятия сдвигают сроки регламентных работ ввиду "крайней необходимости". Все это очень похоже на корпоративный сговор. И взвинтить цены в разы. Готовьтесь к тому, что теперь больницы будут покупать кислород по 20-30 тыс. гривен. Которые будут взяты из государственного и муниципальных бюджетов. К созданию искусственного дефицита причастны высшие руководители Минздрава, а также ОП. Это миллиарды гривен, украденные из карманов украинцев" - пояснил высокопоставленный сотрудник Минздрава Украины.-0-