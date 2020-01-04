Китаец бросал монеты в двигатель самолета и получил за это штраф

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китаец, впервые летевший самолетом, получил штраф в $17 тыс. долларов за то, что он "для удачного полета" бросил монеты в двигатель пассажирского самолета. Об этом сообщает BBC.

28-летнего китайца обязали заплатить бюджетной авиакомпании Lucky Air $17 200. Он был замечен в бросании монет при посадке на рейс еще в феврале 2019 года. Информация о приговоре стала известна лишь сейчас.

Полет был отменен после того, как сотрудники обнаружили в одном из двигателей две монеты номиналом 1 юань.-0-