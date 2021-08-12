Китай частично закрыл третий по загруженности порт в мире из-за выявленного у сотрудника COVID-19

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12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай частично закрыл третий по загруженности порт в мире после того, как один из рабочих заразился коронавирусом, сообщает Bloomberg.На прием и отпуск грузов был закрыт контейнерный терминал Мэйшань, на который приходилось до 25% всего контейнерного грузооборота порта Нинбо-Чжоушань. По данным Bloomberg, закрытие контейнерного терминала может оказать серьезное негативное воздействие на мировую торговлю.Вице-президент по вопросам маркетинга в логистической компании Project44 Джош Бразил предположил, что произошедшее может иметь далеко идущие последствия для торговли в Черную пятницу и праздничные распродажи.Также сообщается, что закрытие одного терминала может замедлить отгрузку контейнеров через остальные.Это уже второе частичное закрытие китайского порта, вызванное коронавирусом. В мае на месяц свою работу приостановил терминал Яньтянь в Шэньчжэне.-0-