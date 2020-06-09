Китай до конца года откроет национальный парк больших панд

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай до конца нынешнего года откроет национальный парк больших панд, который объединит 80 разрозненных заповедных зон обитания бамбуковых медведей. Об этом сообщает Международное радио Китая.

Площадь национального парка составит более 27 тыс. кв.км. 74% его территории будет находиться в провинции Сычуань, остальные земли - в прилегающих районах провинций Ганьсу и Шэньси.

Главная цель создания национального парка - наладить связь между географически разрозненными заповедными зонами обитания бамбуковых медведей, обеспечить их беспрепятственную миграцию с тем, чтобы происходило нормальное обновление генофонда.

Работа по созданию парка началась в январе 2017 года. В развитие соответствующей инфраструктуры и восстановление экологии было инвестировано $660 млн. В национальном парке создано 4839 точек наблюдения за большими пандами, разработаны маршруты экопатрулирования общей протяженностью 10,5 тыс. км.

На территории парка будут обитать 1630 диких панд, или 87,5% от их общей популяции в Китае.-0-