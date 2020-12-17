Китай готовится к массовому производству вакцин против COVID-19

17 декабря, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Разработка вакцин против COVID-19 в Китае вышла на финишную прямую, и страна готовится к их массовому производству, заявили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.

По словам директора Исследовательского центра научно-технологического развития медицины и гигиены при Государственном комитете по делам здравоохранения КНР Чжэна Чжунвэя, оценка вакцины основана на множестве всеобъемлющих показателей. Наиболее важные из них - безопасность, эффективность, доступность и приемлемая цена.

В данный момент, как отметил Чжэн Чжунвэй, 15 китайских вакцин проходят клинические испытания. Из них пять находятся в третьей фазе испытаний: две вакцины, разработанные дочерней компанией китайской фармацевтической фирмы Sinopharm - China National Biotec Group; инактивированная вакцина компании Sinovac Biotech; вакцина на основе аденовирусных векторов, разработанная китайской компанией CanSino Biologics совместно с Военно-медицинской академией КНР; рекомбинантная вакцина, созданная компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical совместно с Институтом микробиологии Академии наук Китая.

Чжэн Чжунвэй подчеркнул: Китай надлежащим образом выполняет проверку и оценку вакцин в строгом соответствии с действующим в стране законодательством и общепризнанными международными технологическими стандартами, чтобы гарантировать, что вакцина безопасна и эффективна.

Поскольку эпидемия COVID-19 в Китае эффективно контролируется, в стране больше нет условий для проведения клинических испытаний третьей фазы. Поэтому такие испытания в основном проводятся за рубежом, что, как сказал Чжэн Чжунвэй, создает некоторые трудности.-0-