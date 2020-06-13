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13 июня 2020, 21:15

Китай готовится к тайфуну "Нури"

Фото AP Photo
Фото AP Photo

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай 13 июня ввел в действие 4-й уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в связи с приближением тайфуна "Нури". Об этом сообщило Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР, передает Синьхуа.

Ожидается, что второй в этом году тайфун "Нури" достигнет прибрежных районов провинции Гуандун на юге Китая во второй половине дня 14 июня. Министерство предупредило, что в части районов провинции Гуандун и соседнего Гуанси-Чжуанского АР, где в последнее время прошли проливные дожди, возможно возникновение горных потоков и оползней.

Главный государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухой направил в провинцию Гуандун рабочую группу. -0-

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