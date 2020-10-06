Китай и еще 25 стран призвали к отмене санкций в условиях борьбы с COVID-19

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай и еще 25 государств в совместном заявлении призвали США и западные страны к немедленной отмене санкций, чтобы обеспечить эффективное реагирование на пандемию COVID-19, сообщает Associated Press.
Выступая от имени 26 стран на заседании комитета по правам человека Генеральной Ассамблеи ООН, посол Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что односторонние принудительные меры нарушают Устав ООН, вредят многосторонним отношениям и ущемляют права человека.
"Глобальная солидарность и международное сотрудничество - это самое мощное оружие в борьбе с COVID-19, - говорится в совместном заявлении. - Мы пользуемся этой возможностью, чтобы призвать к полной и немедленной отмене односторонних принудительных мер, чтобы обеспечить полное, эффективное и действенное реагирование всех членов международного сообщества на COVID-19".
В заявлении отмечается, что и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, и Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет ранее призвали к отмене санкций, которые подрывают способность стран реагировать на пандемию.
Среди государств, поддержавших заявление, Россия, Куба, Венесуэла, Иран, Сирия и другие.-0-