Китай и США планируют обсудить итоги торговой сделки 15 августа

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ условились обсудить ход выполнения соглашения по первой фазе китайско-американской торговой сделки 15 августа. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Переговоры, скорее всего, пройдут в формате видеоконференции. Китайская сторона планирует также поднять вопрос об ограничительных действиях Вашингтона в отношении китайских высокотехнологических компаний.

Как сообщал ТАСС, 23 июля президент США Дональд Трамп заявил, что значимость двусторонней торговой сделки с Пекином уменьшилась на фоне пандемии, вызванной новым коронавирусом. В то же время он признал, что Китай приступил к приобретению американской сельхозпродукции в рекордных объемах.

Церемония заключения договоренностей по первой фазе торговой сделки между двумя странами состоялась 15 января в Вашингтоне. Подписи под документом поставили Трамп и Лю Хэ. КНР согласилась увеличить закупку американской продукции на $76,7 млрд и $123,3 млрд в течение первого и второго года действия соглашения. Речь идет как о сельскохозяйственных, так и о прочих товарах. Вашингтон рассчитывает, что таким образом ему удастся существенно сократить торговый дефицит.-0-