Китай и США продвинулись в нормализации торговых отношений

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай и США договорились урегулировать ключевые разногласия во время проведенных технических консультаций по торговым вопросам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство коммерции Китая.

"Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер во время телефонного разговора отметили, что технические переговоры по ряду двусторонних торгово-экономических документов уже завершены и обе стороны продолжат учитывать ключевые обеспокоенности друг друга", - сообщается в заявлении ведомства.

В частности, достигнуты договоренности, касающиеся снятия запрета на импорт в Китай мяса птицы из США. Стороны пришли к консенсусу по поводу работы системы по надзору за импортом из США рыбной продукции и мяса птицы, а также механизма по обмену информацией по гигиеническим вопросам, касающимся соответствующей продукции.

"Стороны продолжат поддерживать друг с другом контакты на уровне глав делегаций, а на рабочем уровне - в экстренном режиме проводить консультации", - говорится в сообщении.-0-