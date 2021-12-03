Китай исключил Литву из своих таможенных систем

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай исключил Литву из своей таможенной системы, в связи с этим литовские предприниматели больше не могут растаможить свои товары в этой стране, сообщает Delfi.

Преграды для попадания литовской продукции в Китай подтвердило и Министерство иностранных дел Литвы. Оно утверждает, что будет добиваться реакции ЕС на действия Китая.

"Министерство информировано о вероятных преградах для попадания литовской продукции в Китай, мы поддерживаем связи с литовскими предприятиями, собираем всю возможную информацию с китайской стороны о вводимых ограничениях, а также контактируем с Европейской комиссией на предмет реакции на уровне ЕС", - указал МИД в комментарии для информационного агентства BNS.

Президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс подтвердил BNS, что Литва была вычеркнута из электронной системы таможенного декларирования Китая.

Генеральный директор Торговой ассоциации Литвы и Китая Рокас Радвилавичюс объяснил BNS, что официально в Китае не сообщается, что блокируются товары из Литвы, однако такие сигналы могут направляться "на основании внутренних указаний".

Отношения Литвы и Китая усугубились после того, как в Вильнюсе открылось представительство Тайваня.-0-