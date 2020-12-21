Китай к середине февраля намерен вакцинировать от коронавируса 50 млн человек

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Китая планируют привить вакциной от коронавируса 50 млн человек к 15 февраля 2021 года. Об этом заявил сотрудник Шанхайского центра по контролю и профилактике заболеваний Тао Лина, сообщает ТАСС.

"Первую партию вакцины в Китае получат 50 млн человек", - приводит слова сотрудника газета "Цзянькан шибао".

Ранее заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил, что на первом этапе вакцину получат "ключевые группы" населения. Это сотрудники сферы холодильной логистики, здравоохранения, отрасли международных и внутренних перевозок, работники фермерских рынков и рынков морепродуктов, а также те, кто из-за специфики профессии подвержен высокому риску заражения коронавирусом.-0-