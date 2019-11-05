Китай надеется на скорейшее подписание соглашения о крупнейшем торговом блоке

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай надеется на скорейшее подписание соглашения по Всестороннему региональному экономическому партнерству (ВРЭП). Об этом заявил сегодня председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в Шанхае на открытии II Китайской международной импортной выставки, сообщает ТАСС.

"Я был рад узнать, что 15 государств - участников Всестороннего регионального экономического партнерства в целом завершили процесс переговоров. Надеюсь, что соглашение будет подписано и вступит в силу как можно скорее", - сказал Си Цзиньпин.

Переговоры по ВРЭП начались в ноябре 2012 года для углубления экономического сотрудничества между странами АСЕАН и Китаем, Японией, Республикой Корея, Австралией, Индией, а также Новой Зеландией. В случае реализации ВРЭП сформируется торговый блок, на долю которого будет приходиться около трети мирового ВВП.-0-