Китай надеется решить проблемы с США путем диалога, а не тарифных мер - Цуй Цимин

Китайско-американские переговоры по торговым вопросам привлекают пристальное внимание мирового сообщества, поскольку от их результатов во многом зависит развитие глобальной экономики. Буквально на днях пресс-канцелярия Госсовета КНР издала Белую книгу под названием "Позиция Китая по китайско-американским торгово-экономическим консультациям". По просьбе корреспондента БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин прокомментировал этот документ, а также изложил позицию Китая в отношении сложившейся ситуации.

По словам посла, с момента установления дипломатических отношений между КНР и США сформировались торгово-экономические отношения высокой степени взаимодополняемости и взаимосвязанными интересами, приносящие пользу не только двум странам, но и всему миру. Однако с 2017 года новая администрация США проводит политику "Америка прежде всего", приняла односторонние и протекционистские меры, угрожает дополнительными тарифами и другими мерами своим основным торговым партнерам.

Цуй Цимин отметил, что в этих условиях Китаю пришлось принять решительные меры для защиты своих национальных интересов. В то же время КНР провела несколько раундов торгово-экономических консультаций с США в целях стабилизации двусторонних торговых отношений. "Позиция Китая последовательна и ясна и заключается в том, что интересам двух государств отвечает сотрудничество, а конфликт только навредит сторонам. Китай готов работать вместе с США с целью разрешения разногласий и трений в области экономики и торговли и достижения взаимовыгодных договоренностей, - сказал посол. - Однако у консультаций есть предел: Китай не пойдет на компромисс по принципиальным вопросам. Мы не хотим торговой войны, но не боимся ее и готовы к ней в случае необходимости. Позиция Китая по этому вопросу никогда не менялась и не поменяется".

Глава китайской дипломатической миссии подчеркнул, что спровоцированные США торгово-экономические трения наносят вред не только Китаю, но и всему миру, в том числе самим Соединенным Штатам. Он пояснил: "Во-первых, меры США по повышению таможенных пошлин наносят вред другим сторонам, не принося выгоды США. С января по апрель 2019 года экспорт Китая в США сокращался, в то же время экспорт США в Китай снижался в течение восьми месяцев подряд. Во-вторых, торговая война не вернула Америке былое величие. Она не только не способствовала росту американской экономики, но и нанесла серьезный ущерб американским предприятиям, привела к повышению цен в стране".

Цуй Цимин также обратил внимание на то, что торговый буллинг (травля) со стороны США вредит всему миру, нанося ущерб многосторонней торговой системе, угрожая глобальному экономическому росту и разрушая глобальную производственную цепочку.

"После того, как США спровоцировали торговые трения, Китаю ничего не оставалось, как предпринять ответные меры, в результате чего пострадали торговые и инвестиционные связи двух стран, - продолжил он. - В интересах благосостояния китайского и американского народов и экономического развития двух государств обе стороны сочли необходимым сесть за стол переговоров, чтобы найти решение путем консультаций. С тех пор, как они были начаты в феврале 2018 года, удалось добиться солидного прогресса, достичь определенного консенсуса, равно как и столкнуться со значительными сложностями. И каждый раз эти сложности возникали из-за того, что США отступали от договоренностей".

Перед лицом новой угрозы повышения таможенных пошлин Китай вновь подчеркивает, что торгово-экономические договоренности должны быть взаимовыгодными. "Предпосылкой торговых договоренностей является то, что США должны отменить все дополнительные пошлины, налагаемые на китайский экспорт, - заявил посол. - Исторический опыт доказал, что любая попытка навязать соглашение с помощью такой тактики, как подрыв и максимальное давление, только испортит сотрудничество и исторические возможности будут упущены".

Цуй Цимин также прокомментировал обвинение в сторону Китая якобы в краже прав интеллектуальной собственности и передаче технологий: "История и факты полностью доказали, что достижения Китая в области научных и технологических инноваций не украдены, а обусловлены опорой на собственные силы и тяжелый труд. Обвинение, что Китай полагается на кражу прав интеллектуальной собственности, не имеет под собой никакого основания и звучит крайне нелепо. КНР придает большое значение защите прав интеллектуальной собственности, а эффективность ее защиты в нашей стране получила широкое признание на международном уровне. Китай стимулирует, поощряет и уважает право китайских и иностранных предприятий на реализацию добровольного технического сотрудничества в соответствии с рыночными принципами, решительно выступает против принудительной передачи технологических разработок и борется с незаконной и преступной деятельностью, ущемляющей права интеллектуальной собственности". Основные инновационные показатели Китая вышли на передовые позиции в мире. В 2017 году страна по общему объему инвестиций в исследования и разработки заняла второе место в мире, по количеству заявок на патенты на изобретения - первое место (и это в течение 7 лет подряд).

Во время консультаций Китай неизменно занимает позицию равноправия, взаимной выгоды и доверия: "Китайское правительство считает, что угрозы торговой войной и постоянное повышение пошлин не пойдут на пользу решению торгово-экономических проблем. Мы добросовестно стремимся решать проблемы посредством консультаций и совместной защиты глобальной экономической стабильности и развития. Каждая из сторон должна уважать социальный строй, экономическую систему, путь развития, права, ключевые интересы и важнейшие озабоченности другой стороны. Это также означает, что одна сторона не должна пересекать красную линию, приносить в жертву право на развитие, а также суверенитет другой стороны", - сказал Цуй Цимин.

По его мнению, переговоры ни к чему не приведут, если одна сторона будет пытаться принудить другую, или только одна сторона получит выгоду от переговоров. "Китайское правительство вело консультации с США с максимальной искренностью. Позиция и отношение Китая последовательны и ясны: Китай надеется решить проблему путем диалога, а не тарифных мер, - заявил посол. - Необходимо уважать суверенитет и достоинство каждой из сторон, и любое соглашение, достигнутое двумя странами, должно быть основано на равенстве и взаимной выгоде".

"Мы твердо верим, что политика реформ и открытости является фундаментальным путем борьбы с торгово-экономическими трениями. Китай не закроет свои двери, напротив, они будут открыты еще шире", - сказал Цуй Цимин.

"Надеемся, что США будут идти рука об руку с Китаем. В духе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды мы будем контролировать торгово-экономические разногласия, укреплять торгово-экономическое сотрудничество, совместно продвигать китайско-американские отношения, основанные на координации, сотрудничестве и стабильности, а также повышать благосостояние двух стран и народов мира. Китай открыт к диалогу", - подчеркнул посол.

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