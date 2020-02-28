Китай направил в Иран группу специалистов для борьбы с коронавирусом

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские власти направили в Иран группу специалистов для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Хуаньцю шибао".

По информации издания, цель поездки - содействовать иранской стороне во внедрении мер, которые позволят предотвратить дальнейшее распространение пневмонии. Четырем экспертам поручено передать опыт Китая в борьбе с вирусом.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И в телефонной беседе с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом предложил оказать Тегерану активное содействие в борьбе с коронавирусом. Глава МИД КНР выразил уверенность, что, объединив усилия, Пекин и Тегеран смогут преодолеть возникшие трудности.

19 февраля Минздрав Ирана сообщил о первых случаях заражения новым коронавирусом. В стране выявлено уже 388 инфицированных, умерли 34 человека.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. В Китае зафиксировано более 2,7 тыс. летальных исходов, выздоровели более 36 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.-0-