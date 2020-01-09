Китай назвал причины вспышки вирусной пневмонии

9 января, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Предварительные результаты лабораторных исследований показали, что причиной вспышки неизвестной формы вирусной пневмонии в китайском городе Ухань стал коронавирус нового типа. Об этом сообщил научный сотрудник Инженерной академии Китая Сюй Цзяньго, возглавлявший группу по оценке результатов тестирования патогенных микроорганизмов.
Недавно обнаруженный коронавирус отличается от известных видов коронавируса у человека, в число которых входят вирусы, вызывающие тяжелый острый респираторный синдром (SARS) и ближневосточный респираторный синдром (MERS), отметил Сюй Цзяньго.
По словам эксперта, для точного описания нового вида вируса требуются более глубокие исследования.
В общей сложности в городе Ухань было зарегистрировано 59 случаев вирусной пневмонии неизвестного происхождения, 7 человек находятся в тяжелом состоянии.-0-