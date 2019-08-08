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Китай не приемлет вмешательства извне в дела Гонконга - Цуй Цимин

В мире 08.08.2019 | 16:24
Цуй Цимин. Фото из архива
Цуй Цимин. Фото из архива

Внимание мирового сообщества приковывает ситуация в Гонконге, который является особым административным районом Китая. В этом регионе продолжаются волнения, демонстрации. О реальном положении дел и позиции китайского правительства по данному вопросу корреспонденту БЕЛТА рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин.

- События в Гонконге привлекают внимание жителей стран всего мира, в том числе и белорусов. По вашему мнению, чем вызвана эта ситуация?

- С июня этого года правительство особого административного района (ОАР) Гонконг Китайской Народной Республики внесло поправки в законопроект о лицах, скрывающихся от правосудия, и законопроект о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Поправки к этим двум документам вытекают из вопросов юрисдикции общего уголовного права, цель законопроектов состоит в том, чтобы закрыть лазейки в существующей правовой системе для более активной совместной борьбы с преступностью и демонстрации верховенства закона и справедливости.

Тем не менее некоторые скрытые движущие силы в Гонконге использовали небольшие сомнения простых гонконгских граждан из-за невладения знаниями о правовой и судебной системе и воспользовались возможностью, чтобы распространить всевозможные запугивающие высказывания, а также спровоцировать демонстрации и митинги. Некоторые радикальные демонстранты умышленно провоцировали и создавали инциденты, серьезным образом угрожая общественной безопасности и оказывая влияние на верховенство закона, общественный порядок, экономику, народное благосостояние и международный имидж Гонконга.

- Демонстрации в Гонконге продолжают набирать обороты до настоящего времени. Какие изменения произошли в характере ситуации?

- Нынешнее положение дел в Гонконге превратилось из мирной демонстрации и митинга в преступные деяния, совершенные несколькими людьми, из мирного выражения мнения в вызов принципу "Одна страна, две системы". Небольшая группа радикальных демонстрантов целилась в полицию, используя кирпичи, железные прутья вплоть до смертоносного оружия, такого как дымовые шашки, коктейль Молотова, луки и стрелы. Кроме того, некоторые в интернете публично подстрекали к использованию смертоносных методов нападения на полицию.

Данные действия нанесли серьезный урон жизням, имуществу сотрудников полиции и городского населения Гонконга. По состоянию на 6 августа, количество пострадавших во время конфликта достигло 461 человека, среди них 139 человек являются сотрудниками полиции. Наиболее возмутительным и крайне настораживающим является то, что некоторые экстремисты разорвали Основной закон Гонконга и осквернили Государственный герб КНР. Вечером 3 августа несколько вандалов сорвали флаг КНР, висящий на флагштоке площади в Гонконге, и бросили его в море. Этот поступок серьезно нарушил закон и нагло оскорбил достоинство страны.

Двухмесячные демонстрации, особенно насильственные нападения, серьезным образом повлияли на экономику Гонконга и на уровень жизни людей. Согласно сведениям правительства ОАР, все экономические показатели за первые шесть месяцев этого года упали. ВВП во втором квартале вырос только на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экономика испытывает значительное давление. Международные инвесторы публично выражают глубокую озабоченность касательно сложившейся деловой среды в Гонконге.

Необходимо отметить, что в нынешнем хаосе в Гонконге во главе волнений находится часть радикальных элементов, основную массу демонстрантов составляют сбитые с толку и намеренно вовлеченные мирные жители, а в закулисье вошли устраивающие беспорядки антикитайские силы, поддерживающие и подстрекающие гонконгских экстремистов. Они открыто и нагло поддерживают и воодушевляют экстремистов, а также координируют и оказывают им финансовую помощь, выдают черное за белое, искажают истину, всеми силами пропагандируют такие заблуждения, как "гражданское неповиновение", и "разрешение вопросов путем силы", приукрашивают и подстрекают к насилию. Они призывают экстремистов к активному участию в так называемом Движении несотрудничества, оказывают крайнее давление, пытаются заставить всех граждан Гонконга участвовать в политических спорах, что усиливает социальные противоречия. Железные факты показывают, что радикальные демонстрации, которые продолжались почти два месяца, затягивают район в опасную пропасть. Столкнувшись с этой мрачной ситуацией, все больше и больше людей понимают, что в Гонконге не могут продолжаться беспорядки.

- Когда вы говорите о том, что устраивающие беспорядки антикитайские силы, поддерживающие экстремистов, находятся внутри и за пределами Гонконга, то какие внешние силы имеете в виду?

- Следует отметить, что некоторые западные правительства во время событий в Гонконге искажают истину, занимаются провокационной деятельностью, делают неуместные комментарии, организовывают встречи высших должностных лиц с представителями антикитайских сил, оказывают поддержку незаконной деятельности радикальных элементов в Гонконге и стремятся подорвать процветание и стабильность этого китайского района. Факты ясно показывают, что закулисная движущая сила политического шторма в Гонконге - это силы, враждебные развитию Китая, фундаментальная цель которых - превратить этот особый административный район в международное поле битвы, сделать его базой сопротивления против центрального правительства и шахматной фигурой, сковывающей Китай. Опасный замысел очевиден и неприкрыт.

Мы требуем, чтобы соблюдались основные нормы международного права и международных отношений, обещания перед Китаем не вмешиваться в дела Гонконга. Дела китайского Гонконга не допускают вмешательства извне. Любая попытка подорвать "Одну страну, две системы" и разрушить процветание и стабильность Гонконга, безусловно, будет решительно отвергнута всем китайским народом, в том числе огромным числом гонконгских соотечественников, и не увенчается успехом.

- Расскажите, пожалуйста, о позиции китайского правительства по урегулированию ситуации в Гонконге.

- Со времени возвращения Гонконга на родину были эффективно реализованы политика "Одна страна, две системы" и "Гонконгом управляют сами гонконгцы", а также принцип высокой степени автономии. Различные права и свободы, которыми пользуются жители Гонконга, полностью гарантированы в соответствии с законом.

Гонконг интегрируется в процесс великого возрождения китайской нации, развивается вместе с родиной и продолжает поддерживать процветание и стабильность.

Китай будет и впредь неуклонно проводить политику "Одна страна, две системы". Центральное правительство никогда не позволит, чтобы увенчались успехом попытки затянуть Гонконг в опасную пропасть. Оно твердо поддерживает главу администрации Гонконга Линь-Чжэн Юээ, полицию этого региона в обеспечении правопорядка, компетентные органы и ведомства правительства ОАР в наказании в соответствии с законом преступных элементов, а также действия патриотического народа по защите верховенства закона в Гонконге.

Будущее и судьба Гонконга должны находиться только в руках китайского народа, включая гонконгских соотечественников.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

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