Китай обязал пассажиров предоставлять перед полетом отрицательный тест на COVID-19

21 июля, Минск /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Пассажиры, направляющиеся в Китай, при посадке на самолет должны будут предоставлять отрицательный тест на нуклеиновые кислоты COVID-19. Об этом говорится в совместном заявлении Администрации гражданской авиации, Главного таможенного управления и Министерства иностранных дел КНР.

В документе уточняется, что граждане КНР и иностранцы, направляющиеся в Китай, должны сдать анализ на COVID-19 в течение пяти дней до полета. При этом тестирование должно проводиться в учреждениях, назначенных или утвержденных посольствами Китая за рубежом.

После прохождения теста граждане Китая должны сфотографировать результат и загрузить его в специальное приложение, отражающее их "код здоровья". Пассажиры из других стран должны обратиться в посольство или консульство КНР со справкой об отрицательном тесте для подтверждения нормального состояния здоровья.

Авиакомпании несут ответственность за проверку документов о состоянии здоровья клиентов перед посадкой. Пассажиры, которые не отвечают вышеуказанным требованиям, не будут допущены на рейс.-0-