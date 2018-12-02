Китай оказался во власти смога

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В эти выходные сильный смог накроет 79 городов на севере, северо-западе и востоке Китая, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на китайские власти.

Под угрозой Пекин, Тяньцзинь, Шаньси, Цзянсу, Аньхой, Шаньдун, Хэнань, Шэньси, города провинции Хэбэй и поселения в дельте реки Янцзы.

По информации представителя Министерства экологии и окружающей среды Лю Юбина, только в ноябре Пекин, Тяньцзинь, Хэбэй и окружающие регионы четыре раза накрывал сильный смог. Основной причиной были промышленные выбросы и образ жизни людей.

Предполагается, что степень загрязнения воздуха в указанных регионах достигнет самого высокого красного уровня – в течение трех дней качество воздуха будет в 300 раз хуже нормы, в нем будут находиться вредные для здоровья микрочастицы.

Загрязнение достигнет максимума 2 декабря вечером и 3 декабря утром. Красный уровень опасности предполагает, что заводы, выбрасывающие в атмосферу тяжелые загрязнители, должны будут закрыться, будут введены ограничения для автомобилистов.

Чтобы воздух снова стал чистым, потребуется четыре дня, заявили в Китайском национальном центре мониторинга окружающей среды.-0-