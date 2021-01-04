Китай открыт к международному сотрудничеству в разработке вакцины от COVID-19 - МИД КНР

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай неизменно придерживается открытого подхода по отношению к международному сотрудничеству, связанному с вакциной от COVID-19, и придает наиболее важное значение обеспечению ее безопасности и эффективности. Об этом сегодня заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, сообщает агентство Синьхуа.

На ежедневной ведомственной пресс-конференции Хуа Чуньин отметила, что китайское правительство активно поддерживает отечественные предприятия в сотрудничестве с зарубежными партнерами по исследованию, разработке и производству вакцины.

В настоящее время за пределами страны благополучно идет третья фаза клинических испытаний некоторых видов вакцины от COVID-19, разработанных китайскими предприятиями, подчеркнула дипломат.-0-