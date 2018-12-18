Китай отмечает 40-летие политики реформ и открытости

18 декабря, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай сегодня проводит торжественное собрание по случаю 40-летия политики реформ и открытости - великой революции, которая изменила судьбу китайской нации, а также оказала влияние на весь мир.

Выступая с торжественной речью председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что страна улучшает жизнь народа и его благосостояние на протяжении последних 40 лет. Китай за прошедшие десятилетия распрощался с проблемами, от которых его народ страдал тысячи лет, включая голод, лишения и бедность, создал крупнейшую в мире систему социального обеспечения, сделал решительные шаги на своем пути к становлению богатого и сильного государства, а также значительно усилил управление в области экологии и окружающей среды.

Подводя итоги великих достижений политики реформ и открытости, Си Цзиньпин подытожил: "Страна на протяжении длительного времени поддерживает свою социальную стабильность, что делает Китай одной из стран мира, которая дает наибольшее чувство безопасности".-0-