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01 февраля 2020, 14:44

Китай отменил пошлины и налоги на импортные товары, используемые в борьбе с коронавирусом

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1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов, Главное таможенное управление и Главное налоговое управление КНР отменили пошлины, а также налог на добавленную стоимость и потребительский налог на импортную продукцию, которая используется в борьбе с пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV. Об этом говорится в совместном заявлении, сообщает ТАСС.

Отмечается, что к товарам соответствующей категории относятся химические препараты, средства для дезинфекции, защитные маски, костюмы и прочие принадлежности, машины скорой помощи, спецтранспорт для санитарно-эпидемиологических станций.

Как следует из заявления, соответствующее решение распространяется на все товары указанной категории, ввезенные в КНР с 1 января по 31 марта. Если пошлины и налоги за этот период уже уплачены, власти страны готовы оформить их возврат. Кроме того, упомянутые грузы будут пользоваться приоритетом при прохождении таможни.-0-

В Китае число умерших от коронавируса увеличилось до 259В Китае число умерших от коронавируса увеличилось до 259
По статистике, первое место по числу выявленных заболеваний продолжает занимать Хубэй (более 7,1 тыс. случаев инфицирования, 249 погибших) и административный центр этой провинции город Ухань.

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