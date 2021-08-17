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17 августа 2021, 16:28

Китай отменяет грузовые поезда в Литву до октября из-за политических отношений между странами

Фото Xinhua
Фото Xinhua
17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые грузовые поезда из Китая в Литву - часть так называемого Нового шелкового пути в Европу - из-за напряженной политической ситуации между странами в конце августа и в сентябре отменяются. Об этом сообщило клиентам в Литве китайское железнодорожное предприятие China Railway Container Transport Corp. (CRCT), сообщает Delfi.

"Предупреждаем, что из-за сложившейся между Литвой и Китаем политической ситуации будет отменен прямой поезд (запланированный на 28 августа). Мы также сообщаем, что все прямые поезда в Вильнюс на сентябрь тоже будут отменены до получения информации из CRCT", - говорится в письме CRCT.

Представители Литвы в Китае пока говорят, что не получали никакого официального сообщения об отмене рейсов этих поездов. Атташе Литвы по транспорту в Китае Рамунас Римкус назвал такое решение "политически мотивированным".

Ранее сообщалось, что Китай решил отозвать своего посла в Литве из-за намерения Вильнюса открыть представительство Тайваня в стране. Китайское правительство также обратилось к литовским властям с просьбой отозвать посла Литвы в Китае. Пекин утверждает, что действия Вильнюса "грубо нарушают дух коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами и наносят серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая".-0-
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