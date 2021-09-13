Китай отправит Афганистану помощь на более чем $30 млн и 3 млн доз вакцин от COVID-19

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Китая предоставит Афганистану помощь продовольствием и медикаментами на более чем $30 млн, а также 3 млн доз вакцин от COVID-19. Об этом сегодня на министерской встрече ООН по помощи Афганистану заявил постоянный представитель КНР при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Чэнь Сюй, сообщает ТАСС.

Китайская сторона уже приняла решение как можно скорее предоставить Афганистану помощь в виде продовольствия, медицинских препаратов, вакцин и предметов первой необходимости. Также будет поставлено 3 млн доз вакцин от коронавируса и другая дополнительная помощь.

"Китай и далее будет поддерживать мирное восстановление и экономическое развитие страны, используя все возможные средства", - отметил Чэнь Сюй. Он также призвал международное сообщество активизировать и расширить помощь Афганистану. По его словам, важно уделять пристальное внимание урегулированию чрезвычайных гуманитарных потребностей Афганистана, а также решению проблем устойчивого развития, оказанию помощи стране в реализации своего собственного потенциала, расширению ее сотрудничества с другими государствами для борьбы с терроризмом и наркоторговлей.-0-