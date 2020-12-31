Китай планирует наращивать межармейское сотрудничество с Россией в 2021 году

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народно-освободительная армия Китая намерена продвигать межармейское сотрудничество с Россией и содействовать его выходу на еще более качественный уровень. Об этом сообщил сегодня официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй, передает ТАСС.

"В 2021 году исполняется 20 лет с момента подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между нашими странами. Для Китая и России это имеет особое значение, - заявил Тань Кэфэй. - В наступающем году китайская сторона продолжит поддерживать тесные контакты с Российской Федерацией, усиливать с ней прагматическое сотрудничество для того, чтобы наши межармейские связи перешли на более высокий уровень".

Как сообщает официальный представитель, интенсивное взаимодействие Пекина и Москвы должно внести значительный вклад в поддержание мира и стабильности на всей планете.-0-