Китай поддерживает расследование причин пандемии под эгидой ВОЗ

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай поддерживает проведение независимого расследования причин пандемии коронавируса под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), но выступает против политизации этого вопроса. Об этом заявил на онлайн-брифинге посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй, сообщает ТАСС.

"Мы, конечно, поддерживаем такое расследование, но решительно против какого-либо политического расследования в форме презумпции виновности", - сказал Чжан Ханьхуэй, отвечая на вопрос о позиции Китая относительно данного расследования. "Работать вместе, вместе с ВОЗ, а также с другими странами мира - это наш долг, наше обязательство. Но с другой стороны, мы считаем, что выявление первоисточника - это проблема научная, а не политическая", - добавил дипломат.

По словам посла, необходимо поручить ученым, медицинским работникам и компетентным международным организациям вести тщательную и научно обоснованную работу для того, чтобы выявить первоначальный источник и причины происхождения этой вспышки в целях предотвращения будущих катастроф.

"Я думаю, что Китай поддерживает хорошие контакты с ВОЗ. Мы готовы откровенно работать и с другими странами. И мы надеемся, что такая работа будет вестись транспарентно, на основе равенства и справедливости. И главное здесь - научная обоснованность, а не политизация", - заключил глава китайского диппредставительства.

Конфронтация между Пекином и Вашингтоном усилилась на фоне пандемии. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно повторял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции. В свою очередь заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью телекомпании NBC подчеркнул, что Пекин не скрывал какую-либо информацию о коронавирусе.-0-