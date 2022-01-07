7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай поддерживает усилия властей Казахстана по стабилизации обстановки в стране. Об этом сегодня на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает ТАСС.
"Китайская сторона поддерживает все усилия властей Казахстана, которые помогут как можно скорее справиться с хаосом, выступает решительно против того, чтобы внешние силы умышленно провоцировали социальные потрясения и подстрекали к насилию в Казахстане", - сказал дипломат.
Также он заявил, что Китай готов оказать необходимую поддержку Казахстану в преодолении трудностей. "Как братский сосед и постоянный стратегический партнер Казахстана Китай готов сделать все возможное, чтобы оказать казахстанской стороне необходимую поддержку, чтобы помочь ей справиться с трудностями", - отметил Ван Вэньбинь.-0-