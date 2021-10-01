Китай построит карантинные центры для прибывающих из-за рубежа

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральные власти Китая попросили местные органы управления создать специализированные карантинные центры, рассчитанные на тысячи человек, прибывающих из-за границы. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Цуй Гана, передает ТАСС.

Как уточнил Цуй Ган, власти КНР намерены до конца октября построить или переоборудовать центры карантинного пребывания в ряде населенных пунктов, куда прибывают иностранцы. Число создаваемых карантинных боксов будет варьироваться в зависимости от численности населения города с расчетом не менее 20 комнат на 10 тыс. жителей. Цель создания таких центров - избежать "дезорганизации" и "децентрализации" в работе карантинных учреждений.-0-