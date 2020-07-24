Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в Чэнду

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство в Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай). Об этом говорится в опубликованном заявлении МИД КНР, сообщает ТАСС.

"Министерство иностранных дел Китая известило посольство США в КНР о своем решении отозвать лицензию на учреждение и ведение деятельности генерального консульства Соединенных Штатов в Чэнду", - говорится в заявлении. В документе отмечается, что это требование является необходимым и законным, а действия КНР соответствуют всем нормам международного права.

В ведомстве подчеркнули, что ответственность за эскалацию напряженности в отношениях Китая и США лежит на американской стороне. "Текущая ситуация - не то, что хочет видеть Китай, и ответственность за это целиком и полностью лежит на американской стороне. Мы в очередной раз призываем Соединенные Штаты аннулировать ошибочное решение о закрытии генерального консульства КНР в Хьюстоне и предпринять усилия для возвращения двусторонних отношений в нормальное русло", - сказано в заявлении.

МИД Китая 22 июля сообщил о требовании американских властей закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне (штат Техас). Представитель внешнеполитического ведомства КНР Ван Вэньбинь заявил, что китайские власти примут необходимые меры, если Вашингтон не откажется от своего намерения. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус пояснила, что решение о закрытии китайского дипломатического учреждения в Хьюстоне принято для того, чтобы защитить американскую интеллектуальную собственность и личные данные граждан.

Агентство Associated Press со ссылкой на представителя администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ранее сообщило, что Вашингтон принял решение не возобновлять работу консульства США в Ухане, чтобы предупредить возможные ответные меры со стороны правительства КНР. Деятельность американского представительства в Ухане была приостановлена в январе на фоне распространения коронавируса.-0-