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23 августа 2019, 17:41

Китай повысит пошлины на импорт из США

Фото SeaNews
Фото SeaNews

23 августа, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай с 1 сентября и 15 декабря повысит пошлины на импорт из США. Об этом объявил Комитет по таможенным пошлинам при Госсовете КНР.

"Комитет по таможенным пошлинам принял решение повысить ввозные пошлины на 5078 товарных позиций из США общим объемом $75 млрд на 10% и 5%. Повышение тарифов будет осуществляться в два этапа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что введение Китаем дополнительных тарифов является вынужденным ответом. Правительство США 15 августа объявило о введении с 1 сентября и 15 декабря дополнительных пошлин в размере 10% на импорт из Китая стоимостью около $300 млрд.

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. 12-й раунд консультаций прошел в Шанхае 30-31 июля.-0-

Теги
импорт Китай пошлины США
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