Китай предоставит $2 млрд пострадавшим от COVID-19 странам

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая 18 мая на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в режиме видеоконференции, сообщает ТАСС.

"Китай в течение двух лет предоставит международную помощь в размере $2 млрд на поддержку стран, пострадавших от эпидемии, прежде всего развивающимся государствам", - сказал он.

Си Цзиньпин добавил, что когда появится вакцина от коронавируса, она станет глобальным общественным благом. Разработкой и тестированием вакцины против COVID-19 в данный момент занимается ряд международных компаний, в том числе и китайские.

При сотрудничестве с ООН на территории Китая будет организован глобальный склад для обеспечения поставок противоэпидемических средств в нуждающиеся страны. Для вывоза этих средств будет организован "зеленый" таможенный коридор, сообщил председатель КНР.

Он также заявил, что Китай своевременно проинформировал Всемирную организацию здравоохранения о вспышке коронавируса. "Китай, всегда придерживаясь принципов открытости, прозрачности и ответственности, своевременно проинформировал ВОЗ и другие страны об эпидемиологической ситуации, без задержки опубликовал последовательность генов вируса", - подчеркнул председатель КНР. Си Цзиньпин призвал страны мира консолидировать усилия и оказать активную политическую и финансовую поддержку ВОЗ для эффективной борьбы с пандемией нового коронавируса.

Во Всемирной ассамблее здравоохранения, являющейся руководящим органом ВОЗ, принимают участие представители 194 стран - членов организации. В течение двух дней они обсудят борьбу с пандемией коронавируса и наметят дальнейшие шаги в этой области. Предполагается, что будет принято решение о возобновлении ассамблеи позже в нынешнем году, учитывая, что, помимо коронавируса, в мировом здравоохранении имеется немало других острых вопросов, требующих согласованных действий мирового сообщества.-0-