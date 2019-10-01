Китай представил новейшую баллистическую ракету на параде в Пекине

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай впервые представил новейшую межконтинентальную баллистическую ракету DF-41 ("Дунфэн-41") на параде в честь 70-летия образования КНР, сообщает ТАСС.

Предположительно, она оснащена разделяющейся головной частью, которая включает от 10 до 12 ядерных блоков индивидуального наведения. Длина ракеты - 21 м, а диаметр достигает 2,5 м. По разным оценкам, максимальная дальность полета DF-41 составляет около 14 тыс. км. Запуск такой ракеты можно производить как с наземной установки, так и подвижной железнодорожной платформы.

Военный парад в Пекине - самый крупный в истории Китая. В нем приняли участие 15 тыс. военнослужащих, а также 160 боевых самолетов и 580 единиц боевой техники.-0-