Китай пригрозил закрыть свой рынок для транснациональных компаний, которые сотрудничают с Литвой

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай пригрозил транснациональным корпорациям закрыть рынок для их продукции, если они не разорвут связи с Литвой. Об этом заявил замминистра иностранных дел балтийской республики Мантас Адоменас, сообщает RuBaltic со ссылкой на Reuters.

Объем прямой торговли Литвы с Китаем незначителен, но в прибалтийском государстве базируются производители товаров для транснациональных корпораций, которые реализуют свою продукцию на рынке КНР.

"Китай направляет транснациональным корпорациям сообщения о том, что если они будут использовать комплектующие и материалы из Литвы, то больше не смогут продавать товары на китайском рынке", - пояснил Мантас Адоменас.

Он добавил, что некоторые компании уже расторгли контракты с литовскими поставщиками.

Кроме того, высокопоставленный чиновник литовского правительства рассказал Reuters, что Литва рассматривает возможность создания фонда для защиты местных компаний от действий Китая. По его словам, литовское правительство обсуждает с компаниями, которые потенциально могут пострадать, финансовую поддержку, в частности кредиты. Литва также обратилась за поддержкой к Еврокомиссии.

В ноябре Китай понизил дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах. Такое решение было принято в связи с открытием представительства Тайваня в Литве. КНР рассматривает действия Литвы как нарушение принципа одного Китая и его территориальной целостности, а также как вмешательство в свои внутренние дела.-0-