Китай примет меры для стабилизации мировой экономики во время пандемии - Си Цзиньпин на саммите G20

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай примет меры для стабилизации мировой экономики во время пандемии. Об этом на экстренном саммите лидеров "Большой двадцатки" в формате видеоконференции заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает ТАСС.

Китай призывает страны G20 принять меры для сохранения глобальных производственных цепочек и готов внести свой вклад в работу по стабилизации мировой экономики, заявил Си Цзиньпин.

"Эпидемия нанесла серьезный удар по глобальному производству и спросу. Все страны должны вместе проводить макрополитику для того, чтобы создать импульс и прекратить замедление мировой экономики", - подчеркнул глава КНР. "Необходимо вести эффективную фискальную и монетарную политику, усилить контроль и согласованность в финансовой сфере и совместно защитить стабильность глобальных производственных цепочек", - резюмировал Си Цзиньпин.

"Члены "Большой двадцатки" должны принять совместные меры, отменить налоговые пошлины, устранить барьеры, обеспечить свободное обращение товаров, послать мощный сигнал, чтобы повысить боевой дух мировой экономики", - сказал он.

Также председатель КНР призвал международное сообщество активизировать свои действия и решительно бороться с глобальной вспышкой коронавируса, подавлять распространение эпидемии. "Китайская сторона готова делиться с заинтересованными странами практикой в сфере профилактики и контроля заболевания, развивать исследования и разработки в области создания вакцин и производства лекарственных препаратов, оказывать помощь странам, где произошла вспышка заболевания", - сказал он.

Си Цзиньпин отметил, что Китай создал открытую для всего мира интернет-платформу с информацией о коронавирусе. "Вирус не имеет границ, эпидемия является нашим общим врагом. Все страны должны работать рука об руку, чтобы создать прочную защитную онлайн-сеть", - сказал он.

Общение лидеров G20 проходит в закрытом для прессы формате, у него нет фиксированной продолжительности. Участники саммита обсудят координацию действий по борьбе с распространением коронавируса и экономическими последствиями пандемии. Ожидается, что по завершении саммита будет принято совместное заявление.-0-