10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай примет ответные меры на повышение пошлин со стороны США. Об этом говорится в заявлении Министерства коммерции Китая, сообщает ТАСС.

В Минкоммерции отметили, что в Китае с глубоким сожалением восприняли решение Соединенных Штатов Америки повысить пошлины на импорт китайской продукции с 10% до 25%. На фоне этого Китай вынужден принять контрмеры, проинформировало министерство.

Сейчас в Вашингтоне идет очередной раунд торговых переговоров между Китаем и США. Минкоммерции выразило надежду, что страны будут работать вместе, чтобы решить существующие проблемы - это должно быть сделано на основе сотрудничества и взаимных консультаций. Ранее вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ заявлял, что новые заградительные барьеры не выгодны никому - ни США или Китаю, ни всему остальному миру.

По информации агентства Reuters , повышение пошлин затронет крупнейший китайский сектор, который занимается производством интернет-модемов, маршрутизаторов и других устройств передачи данных. Мебель, осветительные приборы, автозапчасти, пылесосы и строительные материалы также занимают важное место в списке товаров, на которые распространяются более высокие пошлины.

Повышение пошлин на импорт китайской продукции на сумму около $200 млрд вступило в силу 10 мая.-0-