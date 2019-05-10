10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай примет ответные меры на повышение пошлин со стороны США. Об этом говорится в заявлении Министерства коммерции Китая, сообщает ТАСС.
В Минкоммерции отметили, что в Китае с глубоким сожалением восприняли решение Соединенных Штатов Америки повысить пошлины на импорт китайской продукции с 10% до 25%. На фоне этого Китай вынужден принять контрмеры, проинформировало министерство.
Сейчас в Вашингтоне идет очередной раунд торговых переговоров между Китаем и США. Минкоммерции выразило надежду, что страны будут работать вместе, чтобы решить существующие проблемы - это должно быть сделано на основе сотрудничества и взаимных консультаций. Ранее вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ заявлял, что новые заградительные барьеры не выгодны никому - ни США или Китаю, ни всему остальному миру.
По информации агентства
Повышение пошлин на импорт китайской продукции на сумму около $200 млрд вступило в силу 10 мая.-0-
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