Китай принял первый в своей истории закон о шифровании данных

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей сегодня одобрил первый в истории КНР закон о шифровании данных, сообщает агентство "Синьхуа".

Основная цель закона - предотвратить утечки данных, способных навредить государственным структурам Китая, компаниям и частным лицам. Он также регламентирует наказания, которые полагаются в случае нарушения установленных принципов безопасности.

Как отмечает ТАСС, документ вступит в силу с 1 января 2020 года. В соответствии с законом, правительство будет всячески поощрять подготовку квалифицированных специалистов в области криптографии, а также их работу в национальных интересах.-0-