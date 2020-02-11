Китай призвал страны ВТО не вводить торговые ограничения из-за коронавируса

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай призвал страны - участницы Всемирной торговой организации не вводить торговые ограничения из-за вспышки коронавируса, сообщает ТАСС.

На заседании комитета ВТО по упрощению процедур торговли было отмечено, что Китай вносит заметный вклад в мировую экономику, а это значит, что при торговом давлении на КНР последствия сложившейся ситуации скажутся и на ней.

Представитель КНР напомнил о позиции Международного валютного фонда и Всемирного банка - они считают, что действия Китая помогли снизить риск для мировой экономики.

Коронавирус COVID-19 начал распространяться в китайском городе Ухане в декабре 2019 года. В Китае зарегистрировано более 42,7 тыс. подтвержденных случаев COVID-19, погибло более 1 тыс. заболевших. За пределами Китая заразившиеся новым вирусом есть в 24 странах. Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба.-0-