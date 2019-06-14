14 июня, Бишкек /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Китай призывает формировать открытую мировую экономику. Об этом Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил сегодня в Бишкеке на заседании Совета глав государств ШОС в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"ШОС призвана стать образцом взаимовыгодного сотрудничества. Мы призываем отстаивать многостороннюю торговую систему и формировать открытую мировую экономику. Считаем важным укреплять институциональную основу в области либерализации и упрощения торговли и инвестиций, делать региональную экономику более открытой, толерантной и интегрированной", - заявил китайский лидер.

Он также упомянул о преимуществах взаимодействия в рамках китайской инициативы "Пояс и путь", активного сотрудничества с другими региональными объединениями, в частности ЕАЭС.

"Следует культивировать новые точки роста в сферах цифровой экономики, электронной торговли, искусственного интеллекта и больших данных", - уверен Председатель КНР.

По его словам, ШОС призвана стать образцом толерантности и взаимовыгодного сотрудничества. "Следует бережно сохранять многообразие культур в нашем регионе как драгоценное достояние, воздержаться от риторики столкновения цивилизаций, придерживаться принципов открытости и толерантности", - подчеркнул Си Цзиньпин.

В своем выступлении Председатель КНР также высказался по тематике обеспечения региональной безопасности, расширения взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере, спорте и туризме, по линии медиа.-0-