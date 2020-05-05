Китай провел первый успешный запуск ракеты-носителя Long March-5B

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай 5 мая осуществил успешный запуск испытательной версии китайского космического корабля нового типа при помощи ракеты-носителя Long March-5B. Об этом сообщает Синьхуа.

Запуск произошел с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань) в 18.00 по пекинскому времени. Через 488 секунд после запуска экспериментальный пилотируемый космический корабль без экипажа вместе с испытательной версией капсулы возврата груза отделился от ракеты и вышел на запланированную орбиту.

Успешный запуск ракеты-носителя стал очередным шагом в развитии национальной космической программы КНР. Одной из ее главных целей является строительство космической станции. Long March-5B, специально разработанная для китайской пилотируемой космической программы, будет в основном использоваться для запуска модулей станции.-0-