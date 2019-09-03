Китай расширит производство автомобилей на метиловом спирте

3 сентября, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай будет поощрять предприятия к повышению мощностей по производству автомобилей, работающих на метиловом спирте, в целях удовлетворения рыночного спроса. Об этом заявило Министерство промышленности и информатизации КНР.

Страна рассматривает возможность включения автомобилей на метаноле в правила управления пассажирскими автомобилями и автомобилями на новых источниках энергии, сообщило министерство в ответ на соответствующее предложение, выдвинутое на второй сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва.

Будут приложены усилия и для содействия применению технологии сжигания смеси метанола и дизельного топлива, а также разработке различных моделей автомобилей коммерческого назначения, включая автомобили на метаноле.

По замыслу министерства, разработка автомобилей на метаноле позволит в полной мере использовать преимущества угольных ресурсов Китая, поможет трансформации и модернизации традиционных индустриальных отраслей.

Согласно данным министерства, с начала пилотного запуска в эксплуатацию автомобилей на метаноле в 2012 году в пяти административных единицах провинциального уровня, включая Шаньси, Шанхай, Шэньси, Гуйчжоу и Ганьсу, было введено в использование 1024 автомобилей на метаноле, общий пробег которых превысил 184 млн км. За этот период в стране было построено 20 станций заправки метанолом и обнародован ряд технологических стандартов, связанных с метанолом.

Метанол, широко признанный как чистое топливо для двигателей, позволяет заметно сократить вредные выбросы автомашин и помогает в улучшении качества воздуха, особенно при широком использовании его для тяжелых транспортных средств в замену дизельного топлива.

Как отмечает министерство, страна готова усилить стандартизированную поддержку в строительстве систем заправки метанолом.-0-