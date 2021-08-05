Китай разработал ультрафиолетовый стерилизатор для инактивации коронавируса

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый ультрафиолетовый стерилизатор, разработанный в Китае, показал эффективность инактивации коронавируса нового типа на уровне 99,99%. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на данные газеты "Кэцзи жибао".

Оборудование для стерилизации HGC-UVC прошло испытания в Центре по контролю и профилактике заболеваний провинции Хубэй и в числе первых модульных устройств UVC-стерилизации было одобрено для борьбы с COVID-19, пишет издание.

Ультрафиолетовое излучение имеет длину волны от 10 нм до 400 нм, и его нельзя увидеть невооруженным глазом.

В ходе тестирования в диапазоне от 260 нм до 280 нм модули стерилизации HGC-UVC продемонстрировали эффективность инактивации коронавируса нового типа на уровне 99,99% после того, как один из модулей проработал в течение 10 минут, говорится в отчете Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Хубэй.

По сравнению с традиционно применяемой для дезинфекции ртутной лампой, новое устройство отличается более высокой эффективностью стерилизации, более низким энергопотреблением и более долгим сроком службы, составляющим от 10 тыс. до 50 тыс. часов, говорится в отчете.

Кроме того, новое оборудование может эффективно уничтожать патогенные микроорганизмы, в том числе золотистый стафилококк, грибок Candida albicans и колиформные бактерии.

Модули стерилизации, в основном состоящие из ультрафиолетовых светодиодов, разработаны совместно компанией HGC /Wuhan/ Technology и Уханьским промышленным институтом оптоэлектроники.-0-