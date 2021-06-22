Китай решительно против односторонних санкций Евросоюза против Беларуси - МИД КНР

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские власти решительно против очередного пакета односторонних санкций Евросоюза против Беларуси. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, сообщает ТАСС.

"Мы решительно против того, чтобы в международных отношениях использовались угрозы и односторонние санкции, Китай против вмешательства внешних сил во внутренние дела других государств", - подчеркнул Чжао Лицзянь на регулярном брифинге.

По словам китайского дипломата, ЕС должен проявить уважение к суверенитету Беларуси и специфике ее социально-экономического развития. "Мы верим, что белорусский народ способен собственными усилиями обеспечить политическую и социальную стабильность в собственной стране. Надеемся, что международное сообщество сыграет на этом фоне свою конструктивную роль", - подытожил он.

Совет ЕС на уровне глав МИД в понедельник достиг соглашения о введении экономических санкций против семи секторов экономики Беларуси. Как уточнил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, обсуждение направленных против Минска мер продолжится на встрече глав государств объединения 24-25 июня, а утверждение состоится после завершения саммита.-0-