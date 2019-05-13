Китай с 1 июня введет ответные пошлины на товары из США

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Министерства финансов Китая заявили сегодня, что планируют с 1 июня этого года установить импортные тарифы в пределах от 5% до 25% на 5 140 товаров из США. Общая сумма пошлин составит около $60 млрд, сообщает Reuters .

В отношении 2 493 наименований товаров пошлины будут повышены до 25%, аналогичные сборы будут увеличены до 20% для 1 078 товарных позиций, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Комитета по таможенным тарифам Госсовета КНР. Пошлины в отношении еще 974 наименований будут повышены до 10%. Четвертая группа товаров из 595 позиций будет облагаться пошлинами в 5%.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 11 мая распорядился повысить пошлины на китайские товары на сумму $300 млрд. Таким образом, США начали процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт из Китая. Ранее США увеличили дополнительные тарифы на товары из КНР стоимостью $200 млрд с 10% до 25%. Китайская сторона заявила, что примет необходимые контрмеры.-0-