Китай с 1 января понизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай с 1 января 2020 года понизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров, сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР.

"С целью расширения импорта и усиления потенциала по расширению масштаба ввоза в страну продукции из-за рубежа с января 2020 года пошлины на более чем 850 видов товаров будут изменены и станут ниже, чем тарифы для стран, получивших режим наибольшего благоприятствования", - сказано в сообщении. Такое решение принято для удовлетворения растущего спроса китайских потребителей на иностранную продукцию.

По информации Министерства финансов Китая, пошлины будут снижены на многие продовольственные товары, продукцию добывающих отраслей и химической промышленности, а также нефтепродукты, одежду и ковры, промышленное, телевизионное и специализированное оборудование, оптические приборы и некоторые виды тракторов, электрогенераторы.

С 1 июля 2020 года также будут снижены тарифы на телекоммуникационное оборудование и оргтехнику. В планах на будущий год и дальнейшее понижение пошлин на товары из 23 стран и территорий, с которыми Китай достиг договоренностей о снятии взаимных торговых ограничений.-0-