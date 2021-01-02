Китай считает, что пандемию могли вызвать отдельные вспышки коронавируса по всему миру

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия, как показывают многочисленные исследования, была вызвана отдельными вспышками заболевания в разных регионах планеты, а Китай просто стал первой страной, проинформировавшей о выявлении нового коронавируса. Об этом заявил сегодня в интервью агентству "Синьхуа" и Центральному телевидению Китая министр иностранных дел КНР Ван И, информирует ТАСС.

"Мы мчались наперегонки со временем и были первой страной, сообщившей миру о случаях заболевания. Все больше и больше исследований показывает, что пандемия, скорее всего, была вызвана отдельными вспышками в разных точках мира", - сказал Ван И.

Министр отметил, что Китай стоял у истоков международного сотрудничества в борьбе с COVID-19, содействуя формированию глобальной синергии. "Мы были полны решимости сделать так, чтобы объективное изложение фактов и коллективная память о борьбе с пандемией не искажались ложью", - добавил он.-0-